Калининград, 15 августа, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Все военные манёвры, которые российское военное ведомство проводит с военными стран-партнёров по Содружеству независимых государств (СНГ), по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не направлены против третьих стран и носят исключительно оборонительный характер. Об этом на встрече с участниками международного образовательного форума «БалтАртек» в Калининградской области заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Цитата из х/ф «Три товарища». Реж. Семён Тимошенко. 1935. СССР «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути»

«Все наши совместные мероприятия не направлены против каких-либо третьих стран. Они носят исключительно оборонительный характер», — сказал он.

Также Фомин подчеркнул, что российские военные учения являются пропорциональной реакцией на действия Североатлантического альянса, действиями, призванными обеспечить суверенитет, безопасность и территориальную целостность России и ее союзников.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) Минобороны РФ приступили к активной фазе двусторонних тактических учений на полигоне «Дзацерми» в Южной Осетии. По данным военного ведомства, мотострелки во взаимодействии с подразделениями других родов войск отработают полный перечень ночных и дневных тактических действий и маневров в горах и населенных пунктах.

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