Якутск, 15 августа, 2018, 09:06 — ИА Регнум. В Якутии продолжают обсуждать, быть или не быть открытым дебатам кандидатов в главы столицы республики. Предложивший ранее провести их спикер гордумы и претендент в мэры от «Единой России» Александр Саввинов заявил, что «политические оппоненты не готовы к прямому конструктивному разговору», но политолог Виталий Обедин уверен, что на самом деле это не так, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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«На моё предложение провести честные предвыборные дебаты не откликнулся никто из претендентов на должность главы Якутска. Лично позвонил троим из них. Фамилий называть не стану — чтобы не стыдить людей публично. Ни один не смог назвать достойной причины, но все трое отказались. Убедился в своих предположениях: политические оппоненты не готовы к прямому конструктивному разговору. Пусть и на самые острые темы, но глаза в глаза. Жаль… Люди всё поймут. И то, что иду на выборы с чистой совестью», — написал Александр Саввинов в соцсети.

«Ну, это как-то не серьёзно, — прокомментировал его заявление Виталий Обедин. — Человек, идущий при поддержке государственной власти, призывает оппонентов на дебаты, причем именно на телевизионные. По такому поводу государственное телевидение НВК «Саха» внезапно проникается идеей и — буквально вчера — обещает выделить бесплатное эфирное время для «совместных агитационных мероприятий» кандидатов. Дмитрий Аргунов (журналист НВК «Саха» — прим. ИА REGNUM ) вчера же говорит, что по дебатам на НВК «Саха» вопрос ещё открыт, но он садится прорабатывать формат… И вчера же вечером Александр Саввинов забирает щедро разбросанные перчатки со словами, что трое (из восьми!) неназываемых анонимов застеснялись, а потому дебатов не будет. Чего они могли застесняться, если на НВК ещё даже не решили, быть ли дебатам?! И почему на основании опроса трёх ноунеймов делается вывод, что пять других не хотят дебатировать? Давайте положим руку на сердце: в итоге какой-то немотивированный автослив получился. Уверяю, вот такого — люди не поймут».

Эксперт заверил, что если с участием в дебатах на НВК у кандидатов какие-то проблемы, а Александр Саввинов действительно сожалеет, что не вышло с дебатами «глаза в глаза» даже и по острым вопросам, то возможность подебатировать у него будет на независимой площадке. Где и когда состоятся такие дебаты, пока неизвестно, но у Виталия Обедина уже был опыт организации аналогичной бесплатной и открытой полемики год назад — также перед выборами главы Якутска.

«Сегодня запустим обзвон кандидатов для получения предварительного согласия / отказа. Я искренне надеюсь, что никто не сольётся», — отметил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, на должность главы Якутска баллотируются девять кандидатов: спикер гордумы Якутска Александр Саввинов («Единая Россия»), заместитель директора ООО «Энергетическая строительная компания» Степан Подаруев («Честно»), директор ПКК «Аэроторгсервис» Сардана Авксентьева, директор телерадиокомпании «Алмаз» Микаэл Заболотный («Партия роста»), руководитель республиканского общественного движения «Сир» Иван Степанов («Справедливая Россия»), а также предприниматели Иван Комаров(«Гражданская платформа»), Игорь Любарский («Патриоты России»), Владислав Теппор (ЛДПР) и Сергей Асютин («Партия ветеранов России»).