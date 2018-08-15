Валенсия, Испания, 15 августа, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Полузащитник «Вильярреала» и сборной России Денис Черышев перешёл на правах аренды в «Валенсию». Об этом сообщается на сайте клуба.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Аренда футболиста согласована сторонами до окончания сезона 2018/19. Ранее Черышев уже выступал за «Валенсию» в 2016 году, когда перешёл на правах аренды из мадридского «Реала».

Напомним, Черышев является воспитанником «Реала». В системе «королевского клуба» он находился с 2002 по 2016 год, а также играл в аренде за «Севилью» и «Вильярреал».

На чемпионате мира по футболу — 2018 Черышев в составе сборной России дошёл до четвертьфинала, сыграв в пяти матчах и забив четыре гола.