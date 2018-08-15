Оренбург, 15 августа, 2018, 08:40 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг сегодня, 15 августа, на аппаратном совещании прокомментировал сложившуюся в Оренбурге ситуацию, которую охарактеризовал как чрезвычайную. По его словам, в областном центре сложилась чрезвычайная ситуация с муниципальным управлением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

«Несмотря на это, город должен жить и работать в нормальном, штатном режиме, и горожане не должны ощутить последствия кризиса муниципальной власти. Все объекты социальной сферы будут функционировать, все городские программы будут реализованы. Членам правительства поручаю взять под контроль все сферы деятельности областного центра. Контроль за ситуацией оставляю за собой», — заявил Берг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге разразился коррупционный скандал. Вслед за заместителем главы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадием Борисовым задержан его начальник — мэр Оренбурга Евгений Арапов.

Борисов взят силовиками 8 августа с поличным при получении взятки в 2 млн рублей. 10 августа чиновник взят под стражу, хотя просил суд о домашнем аресте. После задержания вице-мэра глава Оренбурга оказался на лечении в больнице. 14 августа следователи нанесли в медучреждение визит, где заявили Арапову о том, что он является подозреваемым по коррупционному делу о взяточничестве. В течение 48 часов ему должны избрать меру пресечения, а в течение 10 суток предъявить обвинение.

Сейчас обязанности главы города, согласно уставу муниципалитета, исполняет первый заместитель мэра Сергей Николаев.