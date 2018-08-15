Гаррисберг, США, 15 августа, 2018, 08:43 — ИА Регнум. Новый скандал в католической церкви Соединенных Штатов. Прокуратура Пенсильвании выявила более 300 священников, подозреваемых в сексуальном насилии над детьми, сообщает агентство France Presse.

Media.defense.gov Священник и полицейский

По данным прокуратуры, больше 1000 детей стали жертвами. Некоторым из них было меньше 10 лет.

Выводы о расследовании прокуратуры были опубликованы в окончательном отчете, в котором указывается, что за все эти случаи, о которых идет речь, священники не будут привлечены к ответственности. Двое из них обвиняются в повторном сексуальном нападении, последние из которых относятся к 2010 году.

Хотя священники не подлежат судебному преследованию, присяжные решили опубликовать имена обвиняемых в педофилии.

Это не первый раз, когда публикуется отчет, раскрывающий случаи педофилии в американской католической церкви, но священники не несли ответственности за свои преступления.

Епископы и кардиналы по большей части защищены, так как католическая церковь часто прибегает к соглашению о конфиденциальности.