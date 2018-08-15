Верхний Уфалей, Челябинская область, 15 августа, 2018, 08:34 — ИА Регнум. В челябинском Верхнем Уфалее скандал. Директор школы № 1 Наталья Матвеева оказалась уволена после того, как не стала требовать от родителей детей погасить долги за услуги ЖКХ, пишут местные СМИ.

voltamax Размышление

По информации областной прокуратуры, директора лучшей в городе школы уволили без объяснения причин. По неофициальным сведениям, этому предшествовало то, что на электронную почту школы пришли списки якобы из управления образования. В этих списках были фамилии должников за услуги ЖКХ. И от директора якобы потребовали провести работу с должниками.

Наталья Матвеева выбивать долги не стала, так как это не входит в её обязанности. Затем последовало увольнение.

На защиту директора встали коллектив школы и родители учащихся. А прокуратура начала свою проверку. В ходе надзорных мероприятий также предстоит проверить, насколько законным было требование провести работу с должниками и было ли при рассылке списков должников нарушено законодательство о персональных данных граждан.

Свою проверку ведёт и областное министерство образования.