Анкара, 15 августа, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Власти Турции в ответ на введение администрацией Соединённых Штатов санкций против некоторых турецких чиновников резко повысили импортные пошлины на некоторые группы товаров из США. Соответствующий указ, подписанный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, опубликован в официальной Resmi Gazete.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В тексте указа отмечено, что Турция повышает на 60% пошлины на американские табачные изделия, на 140% — на спиртные напитки из США, на 120% — на автомобили из Соединённых Штатов. Также «подорожает» ввоз с территории США фруктов, косметики и риса.

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Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Анкарой и Вашингтоном серьёзно ухудшились из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, которого турецкие власти задержали в 2016 году по подозрению в поддержке религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, лидера считающейся в Турции террористической организации ФЕТО. В начале августа 2018 года власти США ввели санкции против министров юстиции и внутренних дел Турции.

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