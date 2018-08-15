Москва, 15 августа, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Компания «Газпром» обратилась в антимонопольный орган Польши UOKiK, возражая против его позиции и ходатайствуя о прекращении процедуры антимонопольного расследования в отношении проекта «Северный поток-2». Об этом говорится в отчете компании по РСБУ за второй квартал.

Harald Hoyer «Северный поток-2»

В отчете говорится о позиции польского антимонопольного органа. В UOKiK считают, что финансовые соглашения по проекту от апреля 2018 года преследуют ту же цель, что и создание совместного предприятия. Для этого необходимо согласие UOKiK.

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Возражения на позицию UOKiK и прошение о прекращении процедуры антимонопольного расследования направлено в адрес польского органа 15 июня 2018 года, отметили в «Газпроме».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае польский антимонопольный орган обвинил «Газпром» и пять его партнеров по проекту «Северный поток-2» (OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie) в нарушении законодательства. Претензии касаются финансирования строительства газопровода.