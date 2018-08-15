Якутск, 15 августа, 2018, 08:18 — ИА Регнум. Предприниматель и депутат Госсобрания Владимир Фёдоров, которого сначала выдвинула, а потом отозвала с выборов главы Якутска партия «Родина», намерен доказать, что не получил удостоверение кандидата незаконно. С этой целью он подал жалобу в Центризбирком, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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«Я направил жалобу в Центральную избирательную комиссию с требованием восстановить мои права в качестве кандидата на должность главы города Якутска, — сообщил Владимир Фёдоров Якутия.инфо. — Считаю, что отзыв был неправомерным — он произошел беспрецедентным образом через Москву. Мои документы рассматривались почти девять дней, тогда как у других кандидатов, которые баллотируются, документы были рассмотрены в кратчайшие сроки».

Помимо жалобы в ЦИК депутата Госсобрания Якутии подал заявку на проведение митинга за справедливые и честные выборы.

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«Если мы не будем отстаивать наши права, нынешние выборы мэра будут последними. Вместо этого — автоматическое назначение сити-менеджера. Маневры чиновников провоцируют нестабильность в городе. Сегодня на встречах с избирателями я остро чувствую протестный настрой жителей против власти», — отметил Владимир Федоров.

Он считает, что был главным кандидатом на победу в выборах главы Якутска, и подтверждением этого видит своё снятие с избирательной гонки.

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Как сообщало ИА REGNUM, предприниматель и депутат Госсобрания Якутии Владимир Фёдоров не допущен к участию в борьбе за кресло главы Якутска из-за неких договорённостей «Родины», сначала выдвинувшей, а затем отозвавшей его с выборов.

«Если вкратце, «Родина» слила Владимира Федорова с выборов мэра, — считает политолог Виталий Обедин — Переговоры от имени руководства республики вёл Андрей Федотов. Недавно Айсен Николаев своим указом назначил его постпредом Якутии в Москве. Я не знаю, сколько денег и мандатов Гордумы было обещано, но депутату Госдумы РФ, лидеру партии «Родина» Алексею Журавлёву, похоже, обещанного хватило».

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Напомним, на должность главы Якутска баллотируются девять кандидатов: спикер гордумы Якутска Александр Саввинов («Единая Россия»), заместитель директора ООО «Энергетическая строительная компания» Степан Подаруев («Честно»), директор ПКК «Аэроторгсервис» Сардана Авксентьева, директор телерадиокомпании «Алмаз» Микаэл Заболотный («Партия роста»), руководитель республиканского общественного движения «Сир» Иван Степанов («Справедливая Россия»), а также предприниматели Иван Комаров(«Гражданская платформа»), Игорь Любарский («Патриоты России»), Владислав Теппор (ЛДПР) и Сергей Асютин («Партия ветеранов России»).