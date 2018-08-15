Оренбург, 15 августа, 2018, 08:06 — ИА Регнум. В Оренбургской области долги населения перед энергетиками превысили 2 млрд рублей. За год сумма задолженности увеличилась на 100 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Группы «Т Плюс» в Оренбуржье.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

На начало августа задолженность жителей Оренбургской области долг за потребленное электричество составил 444 млн рублей. За потреблённую тепловую энергию и горячее водоснабжение оренбуржцы должны энергетикам более 1,6 млрд рублей.

Работу с должниками компания ведёт в том числе и через суд. У судебных приставов на исполнении десятки тысяч исполнительных производств о взыскание долгов. Средние суммы исков за электричество и тепловую энергию составляют 4,44 тыс. рублей и 11,45 тыс. рублей соответственно. На повестки судебных приставов реагирует лишь половина должников. Многие проживают не по месту прописки, в таких случаях приходится объявлять неплатильщиков в розыск.