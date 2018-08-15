Москва, 15 августа, 2018, 07:37 — ИА Регнум. С января по июнь 2018 года российская компания «Газпром» увеличила экспортные поставки газа своим ключевым покупателям в Евросоюзе. Об этом пишет 15 августа «Коммерсантъ».

Gazprom.ru Газопровод

Согласно отчёту компании, в страны Западной Европы за первые шесть месяцев текущего года было продано 81,6 млрд кубометров газа, по отношению к аналогичному периоду 2017 года рост составил 6,4%.

Германия за первое полугодие 2018 года получила 29,6 млрд кубометров газа (+21,4%), Франция — 6,4 млрд кубометров (+12,9%), Польша — 6 млрд кубометров (+6,9%). Отмечается, что несколько снизились поставки российского газа в Турцию, Италию и Великобританию.

Читайте также: Поставки сжиженного газа из США в Европу выросли в два раза

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года компания-оператор «Северного потока — 2» начала укладку первых труб трубопровода по дну Балтийского моря на территории Германии.

Читайте также: Всё идёт по плану: в Германии начали укладывать трубы для Nord Stream 2