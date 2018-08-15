Красноярск, 15 августа, 2018, 07:34 — ИА Регнум. Заповедник «Столбы» в Красноярском крае будет преобразован в национальный парк до 2020 года. Такая информация прозвучала на пресс-конференции в заповеднике 14 августа.

Zapovednik-stolby.ru Красноярские «Столбы». Пока ещё заповедник

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Столбов», основной причиной преобразования заповедника в национальный парк является «несоответствие фактического использования его территории требованиям законодательства, предъявляемым к режиму особой охраны заповедника».

Заповедник «Столбы» — место массового отдыха красноярцев и гостей региона. Ежегодный поток туристов здесь превышает 550 тысяч человек. А при сохранении статуса заповедника «Столбы» станут недоступными для свободного посещения.

Отвечая на вопрос, почему изначально «Столбы» стали заповедником, в пресс-службе подчеркнули, что на момент его создания других правовых форм охраняемых природных территорий не было.

«Преобразование заповедника «Столбы» в национальный парк обеспечит соблюдение интересов охраны природы и традиций рекреационного использования его территории, узаконит массовый туризм на территории ООПТ. То есть преобразование будет соответствовать введению в правовое поле существующего использования территории», — говорится в сообщении пресс-службы «Столбов».

Добавим, красноярцев волнует вопрос, станет ли посещение «Столбов» платным после преобразования:

«Для красноярцев, самостоятельно и свободно посещающих туристско-экскурсионный район заповедника, бесплатный вход планируется сохранить и дальше».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в августе 2018 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым заповедник «Столбы» в Красноярском крае станет национальным парком. В статус нацпарка также будут переведены государственный природный заповедник «Гыданский» (Ямало-Ненецкий АО), Тебердинский государственный природный биосферный заповедник (Карачаево-Черкесия), государственный природный биосферный заповедник «Командорский» (Камчатка).