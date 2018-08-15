Пекин, 15 августа, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Начались работы по реконструкции старейшего в Пекине железнодорожного вокзала Фэнтай, который должен будет стать самым большим вокзалом в Азии, сообщает 15 августа издание peoplerail.com.

罗布泊 Перрон. Железнодорожный вокзал Фэнтай. Пекин

В 1898 году вокзал, расположенный на авеню Чжэнъян в городском районе Фэнтай на юге Пекине, представлял из себя небольшую железнодорожную станцию общего пользования. С июня 2010 года вокзал был закрыт спустя 115 лет со дня основания.

Теперь же, согласно информации компании China Railway Construction Engineering Group, занимающейся реконструкцией объекта, новый вокзал будет высотой в целых семь этажей, из которых три этажа будут подземными. Общая площадь помещений составит 398,8 тыс. кв. метров, а единовременно в нём смогут находиться до 14 тыс. пассажиров и провожающих или встречающих. Линии метро 10 и 16 будут иметь остановку непосредственно на подземных этажах вокзала.

Отмечается, что все работы должны быть завершены до 2020 года, и вот тогда вокзал должен получить звание самого большого в Азии, а также ключевого транспортного хаба региона. Через него будут курсировать скоростные поезда линии Пекин — Гуанчжоу, Пекин — Коулун и Пекин — Шицзячжуан.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Китае стремительными темпами идет развитие железнодорожной инфраструктуры. Так, всего за 15 лет плотность скоростных дорог лишь в регионе дельты Янцзы выросла в 19 раз.