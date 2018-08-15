Цинциннати, США, 15 августа, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила представительнице Хорватии Петре Мартич в первом круге турнира в Цинциннати. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 22 минуты, завершилась со счётом 6:4, 4:6, 3:6 в пользу Мартич.

si.robi Дарья Касаткина

Касаткина сделала один эйс, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 6 из 24 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, три ошибки на подаче и 7 из 17 брейков.

Во втором круге турнира Мартич встретится с представительницей США Амандой Анисимовой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская теннисистка Мария Шарапова не будет выступать на турнире WTA в Цинциннати.