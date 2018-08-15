Новосибирск, 15 августа, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провёл рабочую встречу с главой Новосибирской области Андреем Травниковым, на которой обсуждался ход выполнения в регионе программы по строительству новых общеобразовательных учреждений.

Government.ru Дмитрий Медведев встретился с главой Новосибирской области Андреем Травниковым

Андрей Травников доложил председателю правительства о создании новых школьных мест — работа идёт в рамках поручений президента РФ Владимира Путина. По словам Травникова, самая острая проблема области — дефицит мест в среднеобразовательных школах. В среднем во вторую смену занимаются школьники 23% всех новосибирских школ, в городе Новосибирске — в 70% школ дети учатся во вторую смену.

«Некоторые школы, если ничего не предпринимать, уже к следующему 1 сентября будут вынуждены открывать третью смену, — сообщил Травников. — Правительство Российской Федерации запустило два года назад проект по созданию новых мест в общеобразовательных школах — проект очень ожидаемый, важный. Мы за последние три года в регионе построили более 12 школ, большая часть из них в Новосибирске. В этом году к 1 сентября введём три школы. Конечно же, темпы необходимо увеличивать. Мы надеемся в том числе на участие в новом национальном проекте».

Он поблагодарил правительство за решение о выделении Новосибирской области в 2018 году средств из резервного фонда — 500 млн рублей. Часть суммы будет направлена на строительство новой школы в городе Новосибирске.

Как подчеркнул Андрей Травников, при работе над новым майским указом президента от 7 мая этого года новосибирские региональные власти уже определили целевые ориентиры, мероприятия и затраты, необходимые для достижения показателей, поставленных главой государства. В течение ближайших трёх лет в сибирском регионе необходимо построить не менее 17 новых школ.

«Мы готовы к этому, — заявил Травников. — Многие застройщики, не дожидаясь открытия бюджетного финансирования, начинают строительство социальных объектов. Мы стараемся включать школы в федеральные или региональные программы, поэтому, Дмитрий Анатольевич, прошу и Министерство просвещения, и правительство в этом помочь региону».

«Хорошо, что вы три вводите прямо сейчас, к новому учебному году, — подчеркнул Дмитрий Медведев. — Будем стараться обязательно поддерживать вас в рамках национального проекта, связанного со строительством новых школ и созданием новых учебных мест, выделяя соответствующее финансирование».

Медведев отметил, что строительство нового жилья в регионе должно сопровождаться и строительством новых социальных учреждений, включая общеобразовательные школы и детские сады.