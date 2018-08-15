Париж, 15 августа, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Франция объявила, что примет 60 из 255 мигрантов, высадившихся на Мальте и спасенных двумя катерами в Средиземном море на этой неделе, сообщает Europe1.

Mstyslav Chernov / Unframe Беженцы в море

«Франция примет 60 мигрантов из 255, спасенных в море, в том числе с судна Aquarius», — заявили в Елисейском дворце.

По инициативе Мальты и Франции несколько европейских государств — Испания, Португалия, Германия, Люксембург — согласились «найти решение для этих изгнанников».

Франция собирается «предложить в следующие несколько недель долгосрочный механизм, чтобы «избежать повторных кризисов».

«Мальта предоставит судну Aquarius разрешение войти в ее порты, хотя это не является юридически обязательным. Все 141 человек на борту будут разделены между Францией, Германией, Люксембургом, Португалией и Испанией», — написал в Twitter премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

Французское бюро по делам беженцев и лиц без гражданства (Ofpra) отправит свою миссию в четверг, 16 августа, чтобы забрать 60 мигрантов во Францию. Выбранные лица прибудут в страну, где они получат статус беженца, а затем и вид на жительство.

Напомним, 10 августа корабль неправительственной организации Aquarius спас 141 человека с ливийского побережья. Половина из них — несовершеннолетние и более трети — женщины, в основном из Сомали и Эритреи.