Вашингтон, 15 августа, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Соединенных Штатов заключили контракт с компанией Lockheed Martin на разработку трех спутников нового поколения, которые смогут оповещать о приближении ракет, сообщает Space News.

U.S. Air Force Спутник

По данным издания, цена контракта — $2,9 млн. Компания должна будет создать три инфракрасных спутника, вывести на геосинхронную орбиту их планируют в 2023 году.

Отмечается, что спутники создаются в большей степени для того, чтобы противостоять разрабатываемому в России и Китае «космическому оружию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США заявили, что очень обеспокоены российскими разработками систем противоракетной обороны, в частности, «ненормальным» поведением одного из российских разведывательных спутников.

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