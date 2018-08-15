Москва, 15 августа, 2018, 07:16 — ИА Регнум. В поездах на отдых и путешествиях туристы нередко теряют свой багаж. Выяснилось, что в подобные ситуации чаще попадают женщины. Их оказалось 57% от всех теряющих багаж пассажиров в России.

Женщина с багажом

Читайте также: Учёные: Женщины чаще мужчин выигрывают в шахматы

Согласно данным анализа статистики урегулирования убытков по страхованию багажа в 2017 году, которое провели специалисты «АльфаСтрахования», мужчины, заявлявшие убыток в страховую компанию, теряли багаж лишь в 43% случаев. Общий средний размер выплат составил 12 тыс. рублей, при этом выплаты женщинам, как правило, на несколько тысяч больше, чем представителям сильной стороны человечества.

Также в сюжете: Ученые: Женщины живут дольше мужчин во время «тяжелых испытаний»

Как пояснили в страховой компании, размер выплаты связан с весом утерянного багажа, а это говорит о том, что слабый пол предпочитает путешествовать с полностью укомплектованным и доведённым до максимального разрешённого веса чемоданом. В свою очередь мужчины чаще обходятся одной только ручной кладью или полупустым чемоданом. При этом женщины чаще заботятся о своем багаже, страхуя его.

Добавим, что женщины превосходят мужчин не только в частоте потери багажа. По данным учёных, представительницы прекрасного пола намного дольше мужчин живут в период и после «тяжелых испытаний». А вот последние имеют гораздо меньше шансов пережить угрожающие жизненные ситуации. Кроме того, британские исследователи выяснили, что женщины чаще мужчин выигрывают в шахматы.