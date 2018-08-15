Иркутск, 15 августа, 2018, 07:15 — ИА Регнум. В Иркутской области осложнилась обстановка с лесными пожарами, возникшими из-за сухих гроз. Такой вывод можно сделать из официального сообщения регионального правительства.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

Только в труднодоступной лесной местности (Катангский район) на сегодняшний день зарегистрировано 27 возгораний общей площадью 141 600 га. Тогда как за минувшие сутки, 14 августа, по данным Иркутскавиалесоохраны, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано всего четыре пожара (их общая площадь составляла 4775 га, покрытых лесом, и 873 не лесных гектара). Еще один действующий пожар площадью шесть гектаров зарегистрирован на острове Ольхон на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в 11 км от поселка Хужир.

Между тем региональная диспетчерская служба сообщает, что 15 августа чрезвычайный (пятый) класс пожарной опасности в лесах установился на территории Усть-Кутского, Киренского, Казачинско-Ленского и Жигаловского районов.