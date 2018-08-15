Красноярск, 15 августа, 2018, 06:06 — ИА Регнум. В Красноярском крае 15 августа зарегистрировано 129 лесных пожаров на общей площади 297,16 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, в авиационной и наземной зонах действуют 30 возгораний на площади 21,26 тыс. га. В зоне контроля — 99 пожаров на площади 275,9 тыс. га.

Лесной пожар

За прошедшие сутки в крае потушили девять лесных пожаров на общей площади 11,06 тыс. га, в том числе один — в зоне контроля. В тушении были задействованы более 660 человек, 40 единиц техники, 16 воздушных судов. Власти региона заверили, что населённым пунктам и объектам экономики ничего не угрожает. Наиболее сложная лесопожарная обстановка складывается в Богучанском, Эвенкийском, Мотыгинском и Кежемском районах. Продолжает действовать режим ЧС, введённый в лесах края 22 июня.

Напомним, власти региона, согласно законодательству, имеют право не тушить лесные пожары в зоне контроля. Решение о нетушении принимает краевая комиссия по ЧС, если сочтёт, что возгорания не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а их тушение экономически невыгодно (затраты на тушение превысят предполагаемый вред).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 14 августа в Красноярском крае действовало 84 лесных пожара на общей площади 270,9 тыс. га.