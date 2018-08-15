Москва, 15 августа, 2018, 05:01 — ИА Регнум. На памятных конвертах Почты России, посвященных Московскому государственному университету имени Ломоносова, оказалась изображена другая высотка — здание на Котельнической набережной, сообщает пресс-служба Почты России.

I.s.kopytov Здание МГУ

Казус произошел по причине ошибки издательства «Иллюзион», которое было ответственным за выпуск конвертов. В ближайшее время Почта России планирует изъять эти почтовые конверты из продажи. Отмечается, что в продажу такие конверты поступили лишь в столичные отделения почты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Чечне состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной 200-летию Грозного. На картинке изображен герб чеченской столицы и карта России.