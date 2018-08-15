Москва, 15 августа, 2018, 04:51 — ИА Регнум. Столичные сотрудники МЧС спасли мужчин, которые чуть не утонули во время купания в Москве-реке в районе Строгино, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

Цитата из к/ф «Мимино». Реж. Георгий Данелия. 1977. СССР Надувной крокодил

Ранее трое мужчин решили искупаться в Москве-реке на детских надувных матрасе, круге и крокодиле. Однако во время заплыва их «транспортные средства» начали сдуваться, что чуть не привело к трагическому финалу. Сообщается, что тонущих заметил вахтенный наблюдатель и вызвал спасателей, которые прибыли к месту происшествия на катере.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Челябинской области спасатели прервали задуманное подростками путешествие на самодельном судне по озеру Большая Нанога. Школьники собирались плыть на самодельной «яхте», изготовленной из пластиковых бутылок и дерева. Однако свершиться плаванию помешали сотрудники местного МЧС.