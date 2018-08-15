Вашингтон, 15 августа, 2018, 04:53 — ИА Регнум. Новые американские санкции будут введены в отношении лиц, предоставляющих России услуги и технологии на сумму более $1 млн, говорится в опубликованном на сайте Конгресса США законопроекте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

В разделе, посвященном российскому энергосектору, операции с которым подпадают под новые санкции, отмечается, что будут наказаны инвесторы в энергетические проекты за пределами России, которые принадлежат российским государственным или полугосударственными компаниям, если они вкладывают в эти проекты более $250 млн.

В отношении российских энергетических компаний Вашингтон планирует ввести ограничения против лиц, продающих, сдающих в аренду или предоставляющих России товары, услуги, технологии и/или финансирование на сумму свыше $1 млн.

Речь идет о товарах, услугах, технологиях, а также финансировании нефтяной отрасли, в том числе любой прямой помощи в создании, модернизации и ремонте инфраструктуры, позволяющей разрабатывать нефтяные ресурсы в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый законопроект об антироссийских санкциях выложен Конгрессом для всеобщего просмотра. Его неофициальное название — «Закон о защите безопасности Америки от агрессии Кремля».