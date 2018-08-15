Вашингтон, 15 августа, 2018, 04:33 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал закон, одобренный Конгрессом, согласно которому правительству США и госучреждениям запрещено использовать телекоммуникационное оборудование китайских фирм ZTE и Huawei. Сам закон опубликован на сайте Конгресса США.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Отмечается, что под запрет также попало оборудование китайский компаний Hytera, Hangzhou, Hikvision и Dahua. Помимо госучреждений, запрет распространяется на компании, которые работают непосредственно с американским правительством.

Как сообщало ИА REGNUM, эти положения входят в состав закона о военном бюджете США на 2019 год. Отмечается, что запрет на использование китайского оборудования вступит в силу с лета 2019 года.