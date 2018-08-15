Новосибирск, 15 августа, 2018, 04:17 — ИА Регнум. На строительство нового коллектора в русле реки 1-я Ельцовка в Новосибирске, которая вот уже на протяжении нескольких лет доставляет много хлопот в период половодья, необходимо 140 млн рублей. Такую сумму озвучили в мэрии города, отметив, что половину предоставит инвестор-застройщик СД «Регион», который планирует возвести на близлежащей территории многоквартирный жилой дом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Novo-sibirsk.ru В русле реки 1-я Ельцовка в Новосибирске будет построен коллектор

Подготовка к строительству железобетонного коллектора на ул. Галущака в русле реки уже ведётся. Согласно проекту, будет построен железобетонный коллектор протяжённостью 184,7 метра с двумя смотровыми камерами — от ТРЦ «Ройял Парк» до детского сада. До 30 сентября планируется обустроить временное русло реки для прохождения осеннего паводка и для подготовки места для дальнейших строительных работ. С 15 октября начнётся монтаж самого коллектора. Объект планируют сдать в эксплуатацию в марте 2019 года.

«В период половодья — весной и осенью — река доставляет много неприятностей. В этом году произошёл размыв береговой линии, обрушение грунтовой насыпи и дороги на ул. Галущака, в связи с чем мне пришлось объявить чрезвычайную ситуацию объектового уровня, выделить средства на проведение работ по предотвращению дальнейшего обрушения оврага в пойме реки», — прокомментировал необходимость строительства коллектора мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он подчеркнул, что изменить русло реки — непростая задача, но опыт у специалистов есть.

Отметим, что обрушение берега реки, а за ним и дорожного полотна между домами № 4 и 15 на ул. Галущака, началось несколько лет назад. И с каждой весной обочина дороги становилась всё меньше, затем разрушаться стала и проезжая часть.