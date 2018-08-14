Москва, 15 августа, 2018, 02:42 — ИА Регнум. За прошедшие десять дней зафиксировано 114 нарушений режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, что больше на 36% по сравнению с периодом с 24 июля по 2 августа, сообщает Центр примирения воюющих сторон в САР.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Сирии

Также сообщается, что 13 августа боевики приняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим при помощи беспилотников, однако дроны были подавлены средвами ПВО. Пострадавших нет. Всего, по данным Минобороны РФ, с начала августа было уничтожено 16 вражеских беспилотников.

Кроме того, в Сирии продолжается гуманитарная работа. Так, представителями Центра по примирению враждующих сторон в САР были выданы стройматериалы и 860 продовольственных пакетов весом более 3,7 тонн в ходе гуманитарной акции. За прошедшие сутки российские военврачи оказали медпомощь 60 сирийцам, среди которых 19 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа в Москве прошла встреча спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку Михаила Богданова и сирийского посла Риаяда Хаддада, в ходе которой стороны обсудили мирное урегулирование в САР, а также вопросы возвращения сирийских беженцев в свои дома.