Вашингтон, 15 августа, 2018, 02:11 — ИА Регнум. Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон встретится в Женеве со своим российским коллегой на следующей неделе, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Gage Skidmore Джон Болтон

«На следующей неделе Болтон встретится с представителями Израиля, Украины, а также со своим российским коллегой в Женеве в продолжение хельсинкского саммита для обсуждения важных вопросов национальной безопасности», — заявила она.

Сама Сара Сандерс не назвала имя «российского коллеги» Болтона, с которым запланирована встреча. Однако по данным российских СМИ, опирающихся на высказывание помощника президента РФ Юрия Ушакова, российскую сторону на переговорах будет представлять секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Напомним, «ястреб» Болтон назначен советником Трампа по национальной безопасности в 2018 году. На Западе его, как и госсекретаря Майка Помпео, считают той фигурой в команде Трампа, которая будет вести с Москвой и ее союзниками особенно жесткую политику.