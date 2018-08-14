Москва, 15 августа, 2018, 01:03 — ИА Регнум. Изменить Налоговый кодекс РФ предложила Минтрансу Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) для поддержки российских авиакомпаний, пишет газета «Коммерсантъ».

Бумажный самолётик

В связи с сообщениями о подорожании авиатоплива АЭВТ отметила, что цена горючего только за первые полгода увеличилась практически на 35%, и затраты на керосин у авиакомпаний выросли на 43,8% — то есть до 175,6 млрд руб.

«АЭВТ предложила Минтрансу изменить Налоговый кодекс, так чтобы на 11 тыс. руб. на тонну увеличить акцизный вычет, который авиакомпании получают на керосин», — пишет издание.

Ранее Минтранс РФ предложил выделить для компенсации роста цен на авиатопливо 22,5 млрд руб. из федерального бюджета. Прогнозируется рост цен к концу года на 30%.