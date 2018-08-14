Москва, 15 августа, 2018, 00:49 — ИА Регнум. В Москве прошла встреча спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку Михаила Богданова и посла Сирии Рияда Хаддада, сообщает пресс-служба МИД России.

Nicolas Raymond Флаг Сирии

На встрече стороны обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике и дальнейшее ее развитие. Особое внимание дипломаты уделили вопросам возвращения сирийских беженцев в свои дома.

Как сообщало ИА REGNUM, министр образования Сирии Хазван аль-Ваз заявил, что в этом году за школьные парты в стране вернутся 5 млн детей, в числе которых 50 тыс. — из Восточной Гуты. Также, благодаря участию российских военных, с 2017 г. удалось восстановить большую часть учебных заведений, которые были разрушены за годы войны.