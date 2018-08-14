Ереван, 15 августа, 2018, 00:37 — ИА Регнум. Новое правительство Армении рассчитывает посредством Всемирного банка вернуть по крайней мере часть денег, незаконно вывезенных из страны за прошедшие годы.

Вице-премьер Арарат Мирзоян несколько дней назад направил письмо Всемирному банку, чтобы начать процесс возвращения общественных средств, вывезенных из Армении. Таким образом правительство Армении рассчитывает вернуть хотя бы часть денег, незаконно вывезенных из страны за прошедшие годы. Согласно расчетам международной организации Global Financial Integrity, в 2004—2017 годах из Армении незаконно было вывезено от 6 до 14 млрд долларов, тогда как в 2017 году ВВП Армении составлял всего $11,5 млрд.

В эфире azatutyun. am руководитель службы изучения экономических проблем правительства Армении Гор Царукян сказал, что существует инструмент STAR, созданный Всемирным банком и ООН, посредством которого возможно с помощью правоохранительных органов второй страны обнаружить компании, незаконно вывозящие деньги, и посредством нескольких процедур (в том числе судебного процесса) вернуть эти деньги.

«Это могут быть деньги, вывезенные посредством различных механизмов по отмыванию денег, которые не обязательно вывезены представителями власти, а также незаконно перечисленные на счета в оффшорных зонах, которые также не обязательно вывезены представителями власти. Также это могут быть средства, вывезенные законным путем, но механизмы их приобретения в Армении могут быть незаконными. Это разные ситуации», — сказал Царукян.

На вопрос, имеют ли прежние власти Армении свою долю вины в вывозе денег из страны, чиновник правительства ответил: «Если бы они были более последовательными, речь не шла бы о 6−14 миллиардах долларов».