Лавров поздравил Верховного комиссара ООН по правам человека с назначением
Москва, 15 августа, 2018, 00:33 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров направил Мишель Бачелет, которая была избрана 10 августа Верховным комиссаром ООН по правам человека, послание с поздравлением, сообщает пресс-служба МИД РФ.
«Он также выразил надежду, что на посту Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет будет уделять пристальное внимание налаживанию атмосферы конструктивного взаимоуважительного сотрудничества и диалога государств в рамках правозащитных структур ООН», — сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что Россия уверена: права человека способствуют сближению государств и укрепляют атмосферу доверия и взаимоуважения в международных отношениях.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа Генассамблея ООН утвердила кандидатуру экс-президента Чили Мишель Бачелет на должность Верховного комиссара по правам человека сроком на четыре года. Экс-коммисар Зейд Раад аль-Хусейн не стал баллотироваться на второй срок.