Москва, 15 августа, 2018, 00:33 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров направил Мишель Бачелет, которая была избрана 10 августа Верховным комиссаром ООН по правам человека, послание с поздравлением, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Alex Proimos Мишель Бачелет

«Он также выразил надежду, что на посту Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет будет уделять пристальное внимание налаживанию атмосферы конструктивного взаимоуважительного сотрудничества и диалога государств в рамках правозащитных структур ООН», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Россия уверена: права человека способствуют сближению государств и укрепляют атмосферу доверия и взаимоуважения в международных отношениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа Генассамблея ООН утвердила кандидатуру экс-президента Чили Мишель Бачелет на должность Верховного комиссара по правам человека сроком на четыре года. Экс-коммисар Зейд Раад аль-Хусейн не стал баллотироваться на второй срок.