Уфа, 14 августа, 2018, 23:24 — ИА Регнум. В выборах депутатов Курултая Башкирии примут участие семеро кандидатов, у которых имеется погашенная судимость по уголовным статьям. Об сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы избиркома республики.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Статуя Фемиды

Основная часть ранее судимых кандидатов представляет «Справедливую Россию». Так, домохозяин Олег Кошельник имеет судимость по ч.1.ст.115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), домохозяин Андрей Иванов был судим по ч.1 ст.119 УК РФ («Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью»), которая была переквалифицирована на ч.1. ст.115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Директор ООО «Первая транспортная компания» Эльдар Насретдинов имеет судимость по ч.1 ст.158 УК РФ («Кража»), гендиректор ООО «Башстройкомплект» Андрей Абызов имеет судимость по ст. 157 УК РФ («Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»), предприниматель Дамир Кучикаев был осужден по ч.1 ст.161 УК РФ («Грабеж»).

Еще один кандидат-справедливоросс пенсионер Валид Баталов с судимостью по ч. 2 и 3 ст.146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав») не был зарегистрирован.

Также допустили до участия в выборах двоих имеющих судимость кандидатов от «Единой России». Депутат совета города Октябрьский Сергей Ильясов и депутат совета Мечетлинского района Рашид Гатиятуллин имеют судимость по ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Их однопартийца Илгама Кучмухаметова, директора средней школы села Наратасты и депутата Шаранского сельсовета, имеющего судимость по ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), по ч.1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»), не зарегистрировали.

Кроме того, избирком республики не зарегистрировал по одному депутату, имеющему судимость, от КПРФ, «Патриотов России» и «Союза труда».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы депутатов парламента Башкирии VI созыва состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года. В 2018 году по сравнению с выборами 2013 года сократилось число претендентов на все те же 110 мандатов. Общее количество партий, желающих поучаствовать в предвыборной гонке, осталось почти неизменным — в 2013 году их было 18, в 2018 — 17.

В парламенте Башкирии V созыва у «Единой России» было 88 мест, КПРФ — 10, ЛДПР — 3 места, «Патриоты России», «Альянс зеленых», «Российская партия социальной солидарности» имели по одному депутату.