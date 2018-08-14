Госдеп США пригрозил наказать Ирак за торговлю с Ираном
Вашингтон, 14 августа, 2018, 22:58 — ИА Регнум. Заявления премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади по торговле с Ираном без применения доллара могут повлечь санкции Вашингтона в отношении Багдада, заявила 14 августа представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.
По словам Науэрт, нарушители американского санкционного режима могут сами попасть под санкции Вашингтона.
«Вы знаете наши озабоченности по поводу Ирана и торговли с Ираном. И мы продолжим привлекать к ответственности страны за любые нарушения санкций», — сказала Науэрт.
Напомним, 13 августа Хайдер Аль-Абади заявил, что Багдад соблюдает антииранские санкции путем отказа от использования доллара в торговых отношениях с Тегераном. Но при этом Центробанк Ирака не возражает против использования евро в операциях с Ираном.
Как сообщало ИА REGNUM, США в одностороннем порядке ввели санкции против Ирана, настаивая на их соблюдении правительствами иностранных государств.