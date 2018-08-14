Вашингтон, 14 августа, 2018, 22:58 — ИА Регнум. Заявления премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади по торговле с Ираном без применения доллара могут повлечь санкции Вашингтона в отношении Багдада, заявила 14 августа представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США против

По словам Науэрт, нарушители американского санкционного режима могут сами попасть под санкции Вашингтона.

«Вы знаете наши озабоченности по поводу Ирана и торговли с Ираном. И мы продолжим привлекать к ответственности страны за любые нарушения санкций», — сказала Науэрт.

Напомним, 13 августа Хайдер Аль-Абади заявил, что Багдад соблюдает антииранские санкции путем отказа от использования доллара в торговых отношениях с Тегераном. Но при этом Центробанк Ирака не возражает против использования евро в операциях с Ираном.

Как сообщало ИА REGNUM, США в одностороннем порядке ввели санкции против Ирана, настаивая на их соблюдении правительствами иностранных государств.