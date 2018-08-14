Париж, 14 августа, 2018, 22:21 — ИА Регнум. Французский телеканал France 2 признал свою ошибку в телесюжете о президенте Российской Федерации Владимире Путине. Об этом сегодня, 14 августа, пишет издание Valeurs actuelles.

Programmes.putin.kremlin.ru Владимир Путин с тиграми

Напомним, телеканал France 2 показывает серию сюжетов о том, как мировые лидеры проводят отпуска. В вечернем выпуске новостей от 10 августа телеканал показал сюжет про отпуск российского лидера.

Сюжет был абсолютно лживый и пропагандистский, в нем журналисты не стесняясь подтасовывали факты. В частности, в сюжете утверждалось, что президент России Владимир Путин в свой отпуск охотится на тигров в Сибири и купается в ледяных водах Байкала. В качестве доказательства журналисты телеканала привели фотографию, на которой Путин гладит лежащего неподвижно тигра.

Даже сами зрители телеканала в социальных сетях обратили внимание, что Путин вообще-то никогда не убивал тигров, а наоборот активно занимается восстановлением их популяции на Дальнем Востоке.

Что касается фотографии, то это снимок 2008 года, на нем Путин посещает Уссурийский заповедник, где проводится программа по сохранению амурского тигра. Тогда Путин и группа учёных отправились в тайгу, где в одну из ловушек попалась пятилетняя тигрица.

Путин выстрелил в неё из пневматического ружья, заряженного ампулой со снотворным. Когда тигрицу усыпили, то на нее надели ошейник со спутниковым маячком, а затем отпустили.

В итоге редакция телеканала признала свою ошибку и заверила, что тут не было никакого злого умысла или желания создать fake-news, просто имела место непреднамеренная ошибка. В эфире телканала прозвучало опровержение.