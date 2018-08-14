Киев, 14 августа, 2018, 22:21 — ИА Регнум. Получение Украиной кредита Международного валютного фонда (МВФ) станет положительным сигналом для других заемщиков, заявил глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук 14 августа в комментарии украинскому изданию «Слово и дело».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Для получения кредита от МВФ Украина должна выполнить два условия — пересмотреть госбюджет, снизив прогноз доходов и уровень расходов, а также повысить цену на газ для населения, рассказал эксперт.

Кушнирук также отметил, что деньги МВФ пойдут в золотовалютные резервы страны и никак не повлияют на экономику:

«Важность транша МВФ в том, что он дает большую уверенность инвесторам — внешним и внутренним — в стабильности нацвалюты. <…> Средства показывают, что Украина продолжила сотрудничество, значит, есть возможности для привлечения других видов внешних заимствований, которые уже пойдут на покрытие, например, дефицита бюджета», — рассказал эксперт.

Напомним, в сентябре Украину посетит делегация от МВФ, которая должна решить судьбу очередного транша для Украины. Некоторые украинские эксперты придают этому визиту особую важность.

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