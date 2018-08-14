Нью-Йорк, США, 14 августа, 2018, 21:54 — ИА Регнум. Помощник государственного секретаря США по вопросам контроля над вооружениями Илим Полбет на конференции Организации Объединённых Наций по разоружению заявил, что в Вашингтоне очень обеспокоены российскими разработками систем противоракетной обороны, в частности, «ненормальным» поведением одного из российских разведывательных спутников.

Free-Photo Спутник

Полбет пояснил, что «поведение» российского спутника «настораживает», если принять во внимание «недавнюю модель российских злонамеренных действий».

Действия этого «спутника-инспектора», который был выведен на орбиту осенью 2017 года, вызывают в Вашингтоне обеспокоенность. Особенно американцев раздражает, что они не знают, что это точно был за спутник. Его поведение на орбите якобы «ненормально», и подобное поведение ранее не наблюдалось.

Напомним, что спутниками-инспекторами называют искуственные спутники Земли, которые могут менять свою орбиту и взаимодействовать с другими объектами на орбите.