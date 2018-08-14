Санкт-Петербург, 14 августа, 2018, 21:49 — ИА Регнум. Защитники «Пулковской обсерватории» не удивлены тому факту, что дирекция ГАО РАН выдала новое согласование на застройку территории обсерватории после того, как первое разрешение на строительство ЖК «Планетоград» было отменено по суду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил координатор инициативной группы «Сохраним Пулковскую обсерваторию» Александр Шумилов.

Kab00m Главный корпус Пулковской обсерватории

На днях выяснилось, что дирекция ГАО РАН во главе с Назаром Ихсановым согласовала стройку еще в апреле 2018 года. Шумилов отметил, что никто из инициативной группы, включая сотрудников обсерватории, на заседаниях дирекции не присутствует, однако такого развития событий «следовало ожидать».

«Дирекция — это сугубый междусобойчик по удовлетворению прихотей строителей. Назар Ихсанов, заместитель директора Кривцов и ученый секретарь Борисевич поддерживают любые инициативы строителей. Поскольку в дирекции всего пять человек, то этого достаточно, чтобы строители проталкивали любой проект. Это был лишь вопрос времени — когда они обнаглеют окончательно, чтобы второй раз протащить через эту формальность согласование, «заборотое» в суде в том числе и по научным основаниям», — заявил Шумилов.

Заметим, в Смольном полагают, что суд отменил прежнее разрешение на застройку из-за формальных обстоятельств — Назар Ихсанов согласовал ее «письмом», не соблюдая нужную процедуру. Это следует из ответа вице-губератора Александра Говорунова. Теперь же, отмечает чиновник, дирекция на заседании установила: параметры «Планетограда» соответствуют ограничениям регламента согласования стройки в защитной зоне, а «негативное влияние строительства на деятельность Главной (Пулковской) астрономической обсерватории отстуствует, проектные решения не препятствуют выполнению научных исследований ГАО РАН».

На основании этого Госстройнадзор выдал новое разрешение на строительные работы. Однако Александр Шумилов подчеркивает, что оспорить прежнее разрешение в суде удалось не по формальным признакам, а по существу.

«Первая очередь (проекта «Планетоград») не поменялась ни на йоту. Содержательно архитектура, энергетика, все воздействия, которые здания оказывают на ландшафт, остались те же. Если в первый раз астроклиматическая группа оценила их как негативные, то с чего бы им стать позитвными?» — недоумевает Шумилов. Он называет новое согласование лишь «недобросовестной казуистикой», которую дирекция якобы использует для согласования проекта застройки.

Напомним, ранее национальный комитет ICOMOS России согласился с недопустимостью застройки ГАО РАН. Эксперты оценили воздействие возводимых ЖК «Планетоград», «На царскосельских холмах» и «Югтаун» в непосредственной близости от обсерватории на выдающуюся универсальную ценность компонентов и элементов объекта ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников».

Специалисты пришли к выводу, что «участок, отведенный под строительство новых жилых комплексов, занимает ответственное положение в историческом ландшафте» петербургской агломерации. Кроме того, застройка территории Пулковской обсерватории приведет к прекращению научной деятельности в ее стенах из-за светового «загрязнения» неба. Огромные жилые комплексы также проектируются на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Блокадное кольцо», подчеркивают эксперты.

Пулковская обсерватория была основана в 1839 году на Пулковских высотах к югу от Петербурга. Российская компания Setl City вместе с израильской фирмой Morgal Investments намеревается построить рядом жилой комплекс, который займет территорию 240 га. Предполагается, что к 2020 году здесь будут стоять дома общей площадью около 190 тысяч кв. метров и высотой 18 метров, подземные и наземные парковки, школа и детский сад. К 2030 году планируют завершить весь проект — 1,5 млн кв. метров жилых площадей.