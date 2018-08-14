Пекин, 14 августа, 2018, 21:44 — ИА Регнум. Подписание в США законопроекта о национальной обороне на 2019 финансовый год вызвало критическую реакцию со стороны Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня, официальный представитель которой Ма Сяогуан подчеркнул, что на этот шаг Вашингтона уже отреагировали различные китайские министерства и ведомства, сообщает 14 августа Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В связи с тем, что в указанном законопроекте содержатся положения, включающие реализацию планов развертывания официальных связей и контактов в военной сфере, а также продажу Тайваню американских вооружений, китайский дипломат призвал США от этого воздержаться, чтобы не нанести серьезного ущерба китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в регионе, в частности, в Тайваньском проливе.

Напомним, что на Тайване у власти сейчас находится Демократическая партия, которая, в отличие от перешедшей в оппозицию партии Гоминьдана, выступает против развития межкитайских отношений и контактов с Пекином.

Ранее с заявлением по этому поводу выступило министерство национальной обороны КНР, в котором американской стороне выражается решительный протест.