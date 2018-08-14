Пекин, 14 августа, 2018, 21:39 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан на брифинге в Пекине подверг критике ряд иностранных СМИ за клеветнические комментарии относительно кампании по борьбе с преступностью и терроризмом, которая проводится в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, сообщает 14 августа Синьхуа.

Лу Кан

В качестве примера китайский дипломат привел доклад об исполнении Китаем Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, распространенный в Женеве профильным комитетом ООН, содержание которого было конъюнктурно искажено в печатных и электронных СМИ ряда стран, что, по его мнению, объясняется скрытыми мотивами по дискредитации политики КНР в этом сложном регионе.

Подчеркнув стабильный характер ситуации в СУАР, поступательный характер его экономического и социального развития, Лу Кан обратил внимание на достигнутую в регионе гармонию в межнациональных и межрелигиозных отношениях, которая принесла на землю Синьцзяна мир и спокойствие.

«Народы всех национальностей в Синьцзяне ценят мирную и счастливую жизнь, и любая клевета обречена на провал», — заключил официальный представитель МИД.