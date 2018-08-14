Челябинск, 14 августа, 2018, 21:39 — ИА Регнум. В Челябинске управление ФАС собирает доказательства повышения стоимости проезда на нескольких маршрутах общественного транспорта. Перевозки по этим маршрутам осуществляет ООО «Общественный городской транспорт», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Общественный транспорт

Подорожание проезда с 23 до 25 рублей было в период с 1 ноября 2017 по 31 января 2018 года. Оно коснулось 16 маршрутов. По информации управления, цены подняли другие перевозчики. При этом представители «Общественного городского транспорта» говорят, что цены не поднимали.

При этом в УФАС нет точных сведений. Поэтому чиновники обратились к горожанам. В опубликованном на официальном сайте УФАС опросном листе содержатся три вопроса, на которые жителям города предложено дать ответы. Отправить заполненную анкету люди могут обычной почтой, электронной или по факту.

Отметим, скандалы с повышением цен на проезд в Челябинске не редкость. Ранее некоторые перевозчики были наказаны. При этом некоторые из них утверждают, что вынуждены поднимать цены, в частности, из-за подорожания бензина.