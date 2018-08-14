Генуя, Италия, 14 августа, 2018, 21:23 — ИА Регнум. Городские власти итальянского города Генуи объявили о двухдневном трауре по погибшим из-за обрушения автомобильного моста, сообщает 14 августа пресс-служба мэрии Генуи.

Mathias Erhart Траурные свечи

Сообщается, что 15 и 16 августа объявляются днями гражданского траура «в знак соболезнования, солидарности и близости всего населения города к родственникам погибших».

Будут приспущены флаги города, флаги Италии и Евросоюза на муниципальных зданиях, представительствах государственной власти и учебных учреждениях. Отменяются все увеселительные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 14 августа в Генуе обрушился 200-метровый участок автомобильного моста. С высоты 70 метров рухнули вниз три грузовика и 35 легковых машин, были разрушены жилые дома, расположенные у моста. По предварительным данным, погибло от 20 до 35 человек. Разбор завалов продолжается.