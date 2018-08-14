Челябинск, 14 августа, 2018, 21:18 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков может отправиться на десять лет в колонию строгого режима. Такое наказание ему требует назначить прокуратура, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Требования были озвучены 14 августа в Советском районном суде Челябинска. Также обвинение требует обязать Сандакова уплатить 14 млн рублей в виде штрафа.

Напомним, Сандаков был задержан в конце марта 2015 года. Ему вменяют мошенничество, получение взятки и неправомерный доступ к компьютерной информации. Несколько месяцев он провёл в СИЗО.

Сам экс-чиновник не признаёт своей вины ни по одному из пунктов обвинения и считает, что его оговорили.