Соледар, ДНР, 14 августа, 2018, 21:55 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли из крупнокалиберных минометов три населенных пункта ДНР, сообщили 14 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

ИА Красная Весна Разрушения. ДНР

Из подконтрольной ВСУ Талаковки 23 мины калибра 120 мм упали на территорию населенного пункта Коминтерново, а пять мин — на территорию поселка Новая Таврия.

Из поселка Широкино в направлении Саханки украинские боевики сделали пять выстрелов из 120-мм миномета.

Напомним, согласно Минским договоренностям, крупнокалиберные 120-мм минометы должны быть отведены от линии соприкосновения, однако Украина игнорирует требования международного сообщества.

Отметим, что народный депутат Украины от президентской партии Иван Винник раскритиковал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова по поводу невыполнения Украиной предписанных ей действий по урегулированию донбасского конфликта. Более того, депутат призвал власти страны трактовать договоренности исключительно в свою пользу, считая таковой продолжение войны.

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