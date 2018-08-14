Москва, 14 августа, 2018, 21:12 — ИА Регнум. В Министерстве транспорта РФ подготовлен ряд мер на случай прекращения Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с Россией, заявил 14 августа журналистам российский министр транспорта Евгений Дитрих.

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При этом глава ведомства не стал конкретизировать эти меры, сказав, что считает их обсуждение преждевременным.

«В случае если такие решения будут приняты, мы найдем возможность эти меры реализовать. По составу мер, думаю, что сейчас преждевременно обсуждать этот вопрос», — сказал Евгений Дитрих.

При этом глава Минтранса РФ выразил надежду, что до реализации этих мер дело не дойдет.

Евгений Дитрих подчеркнул, что такое развитие событий повлечет за собой «невозможность граждан России и граждан Украины пользоваться услугами транспорта. Ничего, кроме неудобств и дискомфорта, это не повлечет».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что украинское правительство рассматривает вопрос полного прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Позднее Омелян заявил, что это повысит безопасность граждан Украины и страны в целом.

Напомним, с октября 2015 года по инициативе Украины было полностью прекращено авиасообщение с Россией.