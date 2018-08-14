Астана, 14 августа, 2018, 21:06 — ИА Регнум. По итогам первой половины 2018 года объем услуг почтовой и курьерской деятельности составил 15,9 млрд тенге ($43,85 млн), что на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает 14 августа аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Почтовые ящики

Больше половины объема услуг приходится на Алма-Ату — 56,5%, на Астану — 8,4%. В 2017 году почтовые и курьерские услуги в Казахстане были оказаны на 33,7 млрд тенге ($92,9 млн), из них 11,1 млрд тенге ($30,6 млн) это объем услуг, оказанных населению республики.

Отмечается, что спросом пользуются только те почтовые услуги, которые связаны с доставкой товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2017 года «Казпочта» стала использовать беспилотные летательные аппараты для доставки грузов. За шесть месяцев дроны доставили 1,5 тонны грузов.