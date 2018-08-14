Генуя, Италия, 14 августа, 2018, 20:31 — ИА Регнум. Обрушение автомобильного моста в Генуе привело к гибели как минимум 35 человек, среди которых один ребенок, сообщает 14 августа итальянская газета Il Mattino со ссылкой на заместителя министра транспорта Италии Эдуардо Рикси.

Скорая помощь

По информации издания, заместитель министра сообщил, что при обрушении моста люди вместе с автомобилями падали с высоты 70 метров.

Эдуардо Рикси сообщил, что пострадали не только люди, проезжавшие в момент катастрофы по мосту, но и жильцы домов, стоявших возле моста. До сих пор несколько десятков человек считаются пропавшими без вести.

Напомним, на данный момент многие пострадавшие остаются в тяжелом состоянии, опасном для жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 14 августа в Генуе обрушилась 200-метровая часть автомобильного моста, построенного в 60-х годах ХХ века. Разбор завалов и спасательная операция еще не завершены.