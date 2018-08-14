Великий Новгород, 14 августа, 2018, 20:30 — ИА Регнум. Низкая готовность учреждений здравоохранения Новгородской области к отопительному сезону обсуждалась сегодня, 14 августа, на совещании в правительстве региона. Как сообщают «Вести. Великий Новгород», учреждения здравоохранения накопили долги перед ресурсоснабжающими организациями на сумму более 30 млн рублей.

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По словам министра строительства и ЖКХ Новгородской области Ирины Николаевой, готовность медицинских учреждений к новому отопительному сезону пока оценивается лишь на 24%.

«У каждого учреждения, которое имеет непогашенный долг, должно быть соглашение с поставщиком — в основном, это ТК «Новгородская» — о графике реструктуризации задолженности. В противном случае отопление может быть не подключено», — заявила Ирина Николаева.

В целом, по данным пресс-центра правительства Новгородской области, готовность региона к отопительному сезону оценивается в 68%.

Напомним, подготовку к новому отопительному сезону в регионе начали почти сразу же после завершения предыдущего — он окончился в начале мая 2018 года. По оценкам регионального министерства строительства и ЖКХ, значительных перерывов в поставках тепла не было, были перебои с водоснабжением в Солецком, Поддорском и ряде других районов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий отопительный сезон стартовал в регионе 26−27 сентября.