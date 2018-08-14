Москва, 14 августа, 2018, 20:29 — ИА Регнум. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова занял 86-е место в рейтинге университетов Academic Ranking of World Universities (ARWU) за 2018 год, поднявшись на семь позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом, сообщили 14 августа в пресс-службе МГУ.

Владимир Югасов ИА Красная Весна МГУ

«Московский университет подтвердил статус одного из лучших университетов мира, улучшив показатели в престижном Шанхайском рейтинге университетов», — приводит коментарий ректора вуза Виктора Садовничего агентство «Москва».

Как отметил ректор, в отличие от других международных рейтингов составители ARWU отказались от использования данных, которые предоставляются самими вузами, а также от опросов экспертов и делают ставку на «использование только объективных данных из открытого доступа».

В основу рейтинга заложены такие критерии, как качество образования, качество профессорско-преподавательского состава, научная деятельность, средняя результативность сотрудника. При этом при оценке подсчете качества образования учитываются выпускники вузы, которым были присуждены Нобелевская премия, медаль Филдса.

Сообщается, что МГУ стал единственным российским вузом, который вошёл в топ-100 Шанхайского рейтинга университетов 2018 года.