Пыть-Ях, Югра, 14 августа, 2018, 20:00 — ИА Регнум. Строители физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной в городе Пыть-Яхе (ХМАО) обвиняют местное управление капитального строительства в ненадлежащем исполнении обязательств по контракту. И требуют взыскать с него более 46 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Арбитражного суда ХМАО.

Строители

ООО «Строительное управление № 14» полагает, что управление капитального строительства (УКС) города Пыть-Яха намеренно затянуло сроки возведения социального объекта и безосновательно требует расторжения контракта.

Строители в иске сообщают, что контракт на возведение указанного объекта стороны заключили в июле 2016 года. Однако стройплощадка была завалена мусором, железобетонными плитами, на ней находился прицеп от автотранспорта и не снесённое здание. Кроме того, УКС не предоставил смету и разрешение на строительство, не выдал в полном объёме проектную документацию.

На обращения строителей в УКСе предложили ООО «Строительное управление № 14» на безвозмездной основе очистить плацдарм для работы. Между тем здание, которое мешало началу возведения объекта, администрация города на тот момент даже не выкупила.

Представители заказчика помимо этого не являлись на приёмку важных этапов работ, таких, например, как надзор за исполнением котлована.

«Свои действия по неосуществлению приёмки котлована управление капитального строительства Пыть-Яха объяснило тем, что работы по его установлению не окончены, так как нет приямков для отвода вод. Ответчик же утверждает, что проект данных приямков не предусматривал, к тому же работа осуществлялась в зимний период при температуре воздуха минус 35, ввиду чего необходимости в них вообще не было», — говорится в пояснении для суда.

Строители считают, что заказчик ставил палки в колёса и в освидетельствовании грунтов, которое проводил целый год. А затем якобы потребовал приостановить все работы на объекте, направил предписание Службы жилищного контроля о проведении мероприятий по консервации строительства в связи с отсутствием работ более шести месяцев.

Отметим, что глава Пыть-Яха Олег Ковалевский в конце июня 2018 года сложил полномочия и уехал из города.