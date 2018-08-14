Брюссель, 14 августа, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Пять западноевропейских государств — Люксембург, Германия, Франция, Испания и Португалия — выразили готовность принять мигрантов с судна Aquarius, которому сегодня наконец-то разрешили причалить к острову Мальта. Об этом сегодня, 14 августа, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы ЕС

«Германия, Франция, Испания, Португалия, Люксембург готовы принять мигрантов с судна Aquarius. Отличная новость», — пишет Аврамопулос.

Напомним, речь идёт о судне, которое принадлежит франко-германской неправительственной организации SOS Mediterranee. Этот корабль под флагом Гибралтара спасает терпящих в Средиземном море бедствие мигрантов, которые пытаются проникнуть в ЕС из Ливии.

Однако каждый раз, когда корабль со спасёнными мигрантами возвращается к европейским берегам, начинаются споры, так как практически все средиземноморские страны Евросоюза не хотят принимать мигрантов.

Сейчас Aquarius спас 141 мигранта. Власти Мальты после долгих колебаний разрешили корабли пристать к острову и выгрузить их в порту Валлетты. Далее мигранты будут переправлены в страны, согласившиеся их принять.